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В Севастополе – серия громких взрывов – очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Севастополе – серия громких взрывов – очевидцы

В Крыму – неспокойно / Фото: ТСН.ua

Идет беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 13 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщили очевидцы.

Минимум говорилось о 7 взрывах – информируют мониторинговые каналы. Также говорится, что от звуков взрывов сработала сигнализация автомобилей.

Также вместе со взрывами на полуострове оккупационная "власть" перекрыла движение по Крымскому мосту.

Предварительно в Севастополе "прилет" в районе Южной бухты. В ней стоят русские корабли и подлодки.

Очевидцы заявили о работе "ПВО", однако все же речь идет о том, что куда-то попали из-за поднимающегося на месте атаки густого дыма. Также на месте взрывов начался пожар.

"В районе Килен-балки начался пожар не на гражданском объекте, сообщает губернатор Развожаев. Предварительно горит завод Орджоникидзе. Над местом поднимается дым", — информирует "власть" полострова. Мол, "силы ПВО" отразили вражескую атаку.

Сообщается, что взрывы были видны с Балаклавы.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.

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Дата публикации
Просмотры
250
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