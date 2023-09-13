На территории Одесской области работает ПВО – власть

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские ударные беспилотники начали двигаться в сторону Одесской области.

"Измаильский район, подчеркиваю необходимость не выходить из безопасных мест до отбоя воздушной тревоги! Работу сил ПВО снимать категорически запрещено" — напомнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил и Рени. Еще несколько групп БпЛА из Черного моря, вероятно по тому же маршруту" — добавили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.