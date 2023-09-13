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На территории Одесской области работает ПВО – власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
1 мин
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На территории Одесской области работает ПВО – власть

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Продолжается атака беспилотников в Одесскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские ударные беспилотники начали двигаться в сторону Одесской области.

"Измаильский район, подчеркиваю необходимость не выходить из безопасных мест до отбоя воздушной тревоги! Работу сил ПВО снимать категорически запрещено" — напомнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил и Рени. Еще несколько групп БпЛА из Черного моря, вероятно по тому же маршруту" — добавили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.

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Дата публикации
Просмотры
62
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