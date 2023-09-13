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На території Одеської області працює ППО - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На території Одеської області працює ППО - влада

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває атака безпілотників на Одеську область.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ударні безпілотники почали рухатися у бік Одеської області.

"Ізмаїльський район, наголошую на необхідності не виходити з безпечних місць до відбою повітряної тривоги! Роботу сил ППО знімати категорично заборонено" - нагадав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл та Рені. Ще декілька груп БпЛА з Чорного моря, імовірно тим же маршрутом" - додали у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі

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Перегляди
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