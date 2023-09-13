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У Севастополі - серія гучних вибухів - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Севастополі - серія гучних вибухів - очевидці

У Криму - неспокійно / Фото: ТСН.ua

Триває неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи. 

Про це повідомили очевидці.

Мінімум йшлося про 7 вибухів - інформують моніторингові канали. Також йдеться про те, що від звуків вибухів спрацювала сигналізація автомобілів. 

Також водночас з вибухами на півострові окупаційна "влада" перекрила рух Кримським мостом. 

Попередньо, у Севастополі "приліт" у районі Південної бухти. У ній стоять російські кораблі та підводні човни.

Очевидці заявили про роботу "ППО", проте все ж таки йдеться про те, що кудись влучили через густий дим, який підіймається на місці атаки. Також на місці вибухів розпочалася пожежа. 

"У районі Кілен-балки почалася пожежа не на цивільному об'єкті, повідомляє губернатор Развожаєв. Попередньо горить завод Орджонікідзе. Над місцем здіймається дим", - інформує "влада" пів острова. Мовляв, "сили ППО" відбили ворожу атаку. 

Повідомляється, що вибухи було видно з Балаклави. 

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі

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Дата публікації
Перегляди
180
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