У Севастополі - серія гучних вибухів - очевидці

Триває неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 13 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи.
Про це повідомили очевидці.
Мінімум йшлося про 7 вибухів - інформують моніторингові канали. Також йдеться про те, що від звуків вибухів спрацювала сигналізація автомобілів.
Також водночас з вибухами на півострові окупаційна "влада" перекрила рух Кримським мостом.
Попередньо, у Севастополі "приліт" у районі Південної бухти. У ній стоять російські кораблі та підводні човни.
Очевидці заявили про роботу "ППО", проте все ж таки йдеться про те, що кудись влучили через густий дим, який підіймається на місці атаки. Також на місці вибухів розпочалася пожежа.
"У районі Кілен-балки почалася пожежа не на цивільному об'єкті, повідомляє губернатор Развожаєв. Попередньо горить завод Орджонікідзе. Над місцем здіймається дим", - інформує "влада" пів острова. Мовляв, "сили ППО" відбили ворожу атаку.
Повідомляється, що вибухи було видно з Балаклави.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі.
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