Астрологический прогноз на 13 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо сохранять хорошее расположение духа, что, впрочем, будет несложно: энергетика дня не даст поводов для беспокойства. Нежелательно перенапрягаться – особо трудоемкие дела лучше перенести на другое время.

Символ дня: Лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: органы зрения.

Болезни дня: нельзя утомлять глаза, много читая или работая за компьютером. Важно также контролировать артериальное давление: в случае резкого его повышения или понижения необходимо принять прописанные врачом лекарства.

Питание дня: одинаково нежелате6льно как перегружать желудок, так и отказываться от пищи: сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: нельзя ничего срывать, выкапывать и выкорчевывать – лучше просто отдохнуть за городом, пока погода это позволяет.

Магия и мистика дня: день благоприятен для занятий женской магией.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими, но, к счастью, являются только подсказкой относительно того, как действовать, а уж сбудутся они или нет, зависит только от самого человека.

Табу дня: нельзя ничего разрушать, даже если речь идет всего лишь о разорванном листе бумаге, о более серьезных действиях негативного характер и говорить не приходится.

Цитата дня: «Свет в окне может стать лучом надежды…» (Джонни Депп).

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