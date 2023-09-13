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Астрологический прогноз на 13 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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163
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 сентября

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо сохранять хорошее расположение духа, что, впрочем, будет несложно: энергетика дня не даст поводов для беспокойства. Нежелательно перенапрягаться – особо трудоемкие дела лучше перенести на другое время. 

Символ дня: Лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: органы зрения. 

Болезни дня: нельзя утомлять глаза, много читая или работая за компьютером. Важно также контролировать артериальное давление: в случае резкого его повышения или понижения необходимо принять прописанные врачом лекарства. 

Питание дня: одинаково нежелате6льно как перегружать желудок, так и отказываться от пищи: сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: нельзя ничего срывать, выкапывать и выкорчевывать – лучше просто отдохнуть за городом, пока погода это позволяет. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для занятий женской магией. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими, но, к счастью, являются только подсказкой относительно того, как действовать, а уж сбудутся они или нет, зависит только от самого человека. 

Табу дня: нельзя ничего разрушать, даже если речь идет всего лишь о разорванном листе бумаге, о более серьезных действиях негативного характер и говорить не приходится. 

Цитата дня: «Свет в окне может стать лучом надежды…» (Джонни Депп). 

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Дата публикации
Просмотры
163
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