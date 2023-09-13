Астрологічний прогноз на 13 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно зберігати гарний настрій, що, втім, буде нескладно: енергетика дня не дасть підстав для занепокоєння. Небажано перенапружуватись – особливо трудомісткі справи краще перенести на інший час.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: органи зору.

Хвороби дня: не можна втомлювати очі, багато читаючи чи працюючи за комп'ютером. Важливо також контролювати артеріальний тиск: у разі різкого підвищення або зниження необхідно прийняти прописані лікарем ліки.

Харчування дня: однаково небажано як перевантажувати шлунок, так і відмовлятися від їжі: сьогодні — втім, як і завжди — необхідно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна нічого зривати, викопувати та викорчовувати – краще просто відпочити за містом, доки погода це дозволяє.

Магія та містика дня: день сприятливий для занять жіночою магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, є віщими, але, на щастя, є лише підказкою щодо того, як діяти, а чи справдяться вони чи ні, залежить тільки від самої людини.

Табу дня: не можна нічого руйнувати, навіть якщо йдеться лише про розірваний аркуш паперу, про більш серйозні дії негативного характеру і говорити не доводиться.

Цитата дня: «Світло у вікні може стати променем надії…» (Джонні Депп).

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