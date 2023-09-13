Українська розвідка повідомила, які судна пошкоджено у Севастополі

Представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив ушкодження двох суден під час нічної атаки на морський завод в анексованому Севастополі.

Про це він сказав у коментарі виданню "Бабель".

За його словами, ідеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

"Українська розвідка підтверджує ушкодження великого десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону"", - сказав Юсов.

Удар по Севастополю

У ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Місцеві жителі повідомляли про серію сильних звуків.

Очільник окупаційної "влади" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, де будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Нібито постраждало 24 людини.

Згодом Міноборони Росії заявили про два пошкоджені кораблі, що перебувають на ремонті. З їхніх слів, начебто ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу в Севастополі. Москва заявляє про сім збитих ракет.

Тим часом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за роботу, додавши фото з "бавовною" в Севастополі. "Далі буде...", - заінтригував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибух в Криму! Окупанти заявляють про атаку десятьма крилатими ракетами

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