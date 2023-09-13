Масована нічна атака по Одещині: скільки ворожих дронів летіло на область

У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Було зафіксовано 44 пуски.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

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Відповідно до інформації, Росія атакувала область із трьох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ,

мис Чауда,

Курськ.

Основний напрямок удару – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

"До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня Росія кілька годин атакувала Одеську область. Що відомо про влучання - читайте за посиланням.

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