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Анна Трінчер на високих підборах впала зі сцени просто на підлогу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Анна Трінчер на високих підборах впала зі сцени просто на підлогу

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка спіткнулась, коли спускалася сходами.

Українська співачка Анна Трінчер розповіла про курйозний інцидент, який трапився з нею просто на сцені.

Так, днями артистка виступила на весіллі. У закладі, де відбувалося свято, була імпровізована сцена. Анна Трінчер була запрошеною артисткою. Як зізналась виконавиця, вона неабияк вдячна молодятам за те, що довірили саме їй співати на їхньому весіллі. За словами співачки, їй неабияк сподобалося, а довкола була шалена енергія.

"Така шалена енергія була. Дякую нашим героям за можливість працювати. Навіть у такий час створюються прекрасні сім'ї", - зазначила Анна.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Утім, виступ знаменитості не минув без курйозних інцидентів. Трінчер вирішила спуститися зі сцени, аби поспівати серед гостей. Анна була на високих підборах. Коли артистка спускалася сходами, то спіткнулась. Знаменитість впала просто до підлоги. Щоправда, співачка не показала сам момент падіння, тож, цілком ймовірно, що вона втримала рівновагу та змогла встояти на ногах.

"Я просто дуже віддана своїй професії", - підписала кадри артистка та додала смайлик, що сміється.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер скаржилася на погане самопочуття. Як зізналась артистка, її організм просить про відпочинок. Однак виконавиця не може підвести команду, тож показала, що робить, аби стан її здоров'я покращився.

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Дата публікації
Перегляди
1137
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