Боеприпасы для Украины: Эстония присоединится к рамочному контракту Германии

Так, Эстония поддержит рамочный контракт Германии по поводу боеприпасов для нашего государства. Это важный фактор для устойчивости Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии.

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Как говорится в сообщении, боеприпасы остаются в центре внимания для усиления Украины. Следовательно, Эстония присоединилась к рамочному контракту партнера. Решение поприветствовал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Боеприпасы – это то, что мы изучаем каждый день. Они являются и остаются критическим фактором для устойчивости Украины", – заявил глава Минобороны Германии.

Ранее Эстония объявила о новом пакете помощи для Украины. Так, Украине предоставят стрелковое оружие и боеприпасы.

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