Як окупанти у Криму "помстилися" США (фото)

Російські колаборанти на півострові невдоволенні "відношенням США до нас".

Російські окупанти демонтували у Бахчисарайському парку мініатюр (Крим) копію американської Статуї Свободи через "відношення США". Скульптурі чомусь зав’язали "очі" та відправили на склад.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Копію Статуї Свободи демонтували в окупованому Криму напередодні, обливши її якоюсь коричнево-червоною рідиною. Як заявив спікер російського "парламенту" півострова Володимир Константинов, він не готовий миритися з "відношенням США до нас". Поплічник окупантів також сказав, що не вважає такий вчинок варварством.

Також читайте На день народження Путін отримав сюрприз від Кадирова

"Нам потрібно займатися своєю історією, своєю культурою, розвитком себе... А Статуя Свободи нехай вирушає до себе на батьківщину", – заявив Константинов.

Російські телеграм-канали повідомили, що демонтовану скульптуру відправили на склад, і опублікували відповідні фото. На знімках видно, що у копії Статуї Свободи з невідомих причин чорною стрічною перев'язані "очі".

Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали

Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали

Додамо, парк мініатюр у Бахчисараї відкрили 2013 року – до російської анексії. Серед інших скульптур там були встановлені копії київської "Україна-мати" та нью-йоркської Статуї Свободи. Після 2014 року експозицію поповнили статуєю "зеленого чоловічка".

До слова, 7 жовтня Держдепартамент США оголосив про видворення з країни двох російських дипломатів-працівників посольства РФ.

Читайте також: