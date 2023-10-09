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Як окупанти у Криму "помстилися" США (фото)

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Як окупанти у Криму "помстилися" США (фото)

Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали

Російські колаборанти на півострові невдоволенні "відношенням США до нас".

Російські окупанти демонтували у Бахчисарайському парку мініатюр (Крим) копію американської Статуї Свободи через "відношення США". Скульптурі чомусь зав’язали "очі" та відправили на склад.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Копію Статуї Свободи демонтували в окупованому Криму напередодні, обливши її якоюсь коричнево-червоною рідиною. Як заявив спікер російського "парламенту" півострова Володимир Константинов, він не готовий миритися з "відношенням США до нас". Поплічник окупантів також сказав, що не вважає такий вчинок варварством.

"Нам потрібно займатися своєю історією, своєю культурою, розвитком себе... А Статуя Свободи нехай вирушає до себе на батьківщину", – заявив Константинов.

Російські телеграм-канали повідомили, що демонтовану скульптуру відправили на склад, і опублікували відповідні фото. На знімках видно, що у копії Статуї Свободи з невідомих причин чорною стрічною перев'язані "очі".

Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали / ©
Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали
Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали / ©
Копія Статуї Свободи з Бахчисарайського парку мініатюр / Фото: російські Телеграм-канали

Додамо, парк мініатюр у Бахчисараї відкрили 2013 року – до російської анексії. Серед інших скульптур там були встановлені копії київської "Україна-мати" та нью-йоркської Статуї Свободи. Після 2014 року експозицію поповнили статуєю "зеленого чоловічка".

До слова, 7 жовтня Держдепартамент США оголосив про видворення з країни двох російських дипломатів-працівників посольства РФ.

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Дата публікації
Перегляди
163
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