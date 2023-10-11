Зеленський прибув до Бельгії, де вперше візьме участь у "Рамштайні"

Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселю, де відбувається зустріч у форматі "Рамштайн".

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Бельгії, де проведе зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та вперше візьме участь у засіданні формату "Рамштайн".

Про це президент написав у Телеграм.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції", - повідомив президент.

Володимир Зеленський вдруге від початку повномасштабної війни проведе переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Нагадаємо, на "Рамштайні" Британія оголосить новий пакет допомоги для України на $122 млн.

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