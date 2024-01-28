В Амстердаме хотят легализовать кокаин – Bloomberg

Глава Амстердама отметила, что от легализации кокаина "все будут в выигрыше", поскольку бороться с оборотом наркотика бессмысленно.

Глава Амстердама Фемке Халсема предлагает урегулировать продажу и употребление кокаина в городе, чтобы подорвать экономику преступных предприятий, которые, по ее словам, собирают "миллиардные" доходы.

Об этом пишет Bloomberg.

"Позвольте сделать вывод, что сотни лет разочарования и репрессий мало чего достигли. Оказывается, у людей есть потребность в стимуляторах. Для этого есть рынок", — сказала она в одном из интервью.

Халсема подчеркнула, что рынки наркотических веществ должны регулироваться, чтобы подорвать модель доходов "недобросовестных преступников".

В то же время она объясняет, что выступает не за "спешную легализацию" кокаина, а за его регулирование. В частности, подобное уже происходит в пилотном проекте правительства Нидерландов по выращиванию каннабиса, где он легально поставляется в кафе.

По данным правительства, в прошлом году количество изъятых партий кокаина в Нидерландах выросло. Наибольшее количество кокаина было обнаружено в портах Роттердама и Флиссингена, а торговля также выросла в аэропортах Нидерландов.

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