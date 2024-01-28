В Амстердамі хочуть легалізувати кокаїн – Bloomberg

Очільниця Амстердама зазначила, що від легалізації кокаїну "всі будуть у виграші", оскільки боротися з обігом наркотику безглуздо.

Очільниця Амстердама Фемке Халсема пропонує врегулювати продаж і вживання кокаїну у місті, щоб підірвати економіку злочинних підприємств, які, за її словами, збирають "мільярдні" прибутки.

Про це пише Bloomberg.

"Дозвольте зробити висновок, що сотні років розчарування та репресій мало чого досягли. Виявляється, у людей є потреба в стимуляторах. Для цього є ринок", - сказала вона в одному з інтерв'ю.

Халсема наголосила, що ринки наркотичних речовин мають регулюватись, аби підірвати модель доходів "недобросовісних злочинців".

Водночас вона пояснює, що виступає не за "поспішну легалізацію" кокаїну, а за його регулювання. Зокрема, подібне вже відбувається в пілотному проєкті уряду Нідерландів з вирощування канабісу, де той легально постачається до кав'ярень.

За даними уряду, минулого року кількість вилучених партій кокаїну в Нідерландах зросла. Найбільшу кількість кокаїну було виявлено в портах Роттердама та Фліссінгена, а торгівля також зросла в аеропортах Нідерландів

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