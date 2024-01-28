"Жирона" с Довбиком и Цыганковым одержала очередную победу и вернулась на вершину Ла Лиги (видео)

Подопечные Мичела одолели "Сельту" и вышли на первое место в чемпионате Испании, опередив мадридский "Реал".

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова одержала минимальную победу над "Сельтой" в выездном матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Балаидос" в городе Виго завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече каталонцы забили в первом тайме. На 20-й минуте Порту в штрафной площадке соперника получил передачу от Мигеля Гутьерреса и точно пробил в ближний угол.

Отметим, что Довбик и Цыганков во второй раз подряд вместе вышли в стартовом составе "жиронцев" на матч чемпионата Испании. Виктор провел на поле 83 минуты, после чего его заменил Валери. А вот Артем отыграл полный поединок.

Обзор матча "Сельта" – "Жирона"

Добавим, что в прошлом туре Довбик за 6 минут оформил хет-трик и помог "Жироне" уничтожить "Севилью" со счетом 5:1 . Цыганков также отличился забитым мячом.

Победа над "Сельтой" позволила "Жироне" (55 очков) вернуть себе лидерство в Ла Лиге. "Бело-красные" на один балл опережают мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, но "Королевский клуб" имеет матч в запасе. "Сельта" (17 пунктов) размещается на 16-м месте.

В следующем туре команда Довбика и Цыганкова 3 февраля примет "Реал Сосьедад". Днем позже подопечные Рафаэля Бенитеса в гостях встретятся с "Осасуной".

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