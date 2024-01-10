Миллион артснарядов до весны: еврокомиссар сообщил, придержится ли ЕС своих обязательств

Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон хочет создать огромный оборонный фонд ЕС объемом 100 миллиардов евро.
Целью Евросоюза является выполнение договоренности по производству миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года, которые затем могут быть отправлены в Украину.
Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, пишет Politico.
"Я хочу сказать вам сегодня здесь, что мы будем придерживаться наших обязательств", — сказал он.
В то же время Бретон добавил, что возникнет необходимость сократить экспорт в страны, не входящие в ЕС. Также он отметил, что правительства стран-членов оказывают давление на свою оружейную промышленность, чтобы нарастить производство.
"Мы только Европейская комиссия", — предупредил он, но подчеркнул, что "совершенно" возможно достичь миллионной цели к марту или апрелю.
Бретон также добавил, что ЕС может быть на одном уровне с Россией по производству оружия в течение 18 месяцев-двух лет, сказав, что для ЕС "чрезвычайно важно иметь такой же потенциал".
Между тем появилась информация, что значительная часть возможностей Запада производить оружие была подорвана в результате сокращения оборонных бюджетов после "Холодной войны" и постепенной деиндустриализации.
Известно, что в декабре 2023 года в России доложили президенту Владимиру Путину, что государство увеличило производство снарядов в 50 раз.
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