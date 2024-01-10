Миллион артснарядов до весны: еврокомиссар сообщил, придержится ли ЕС своих обязательств

Целью Евросоюза является выполнение договоренности по производству миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года, которые затем могут быть отправлены в Украину.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, пишет Politico.

"Я хочу сказать вам сегодня здесь, что мы будем придерживаться наших обязательств", — сказал он.

В то же время Бретон добавил, что возникнет необходимость сократить экспорт в страны, не входящие в ЕС. Также он отметил, что правительства стран-членов оказывают давление на свою оружейную промышленность, чтобы нарастить производство.

"Мы только Европейская комиссия", — предупредил он, но подчеркнул, что "совершенно" возможно достичь миллионной цели к марту или апрелю.

Бретон также добавил, что ЕС может быть на одном уровне с Россией по производству оружия в течение 18 месяцев-двух лет, сказав, что для ЕС "чрезвычайно важно иметь такой же потенциал".

Между тем появилась информация, что значительная часть возможностей Запада производить оружие была подорвана в результате сокращения оборонных бюджетов после "Холодной войны" и постепенной деиндустриализации.

Известно, что в декабре 2023 года в России доложили президенту Владимиру Путину, что государство увеличило производство снарядов в 50 раз.

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