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Увольнение Безуглой: какие аргументы "против" звучали в коалиции

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Увольнение Безуглой: какие аргументы "против" звучали в коалиции

Нардепка Марьяна Безуглая / Фото: facebook/Юрий Бутусов

Аргументы были неубедительны.

Сегодня, 10 января, кроме мобилизации на фракции коалиции проводили "минутку политинформации" в отношении Марьяны Безуглой. Мол, не нужно голосовать.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Было озвучено, говорит он, такой перечень аргументов:

  1. "Потому что трудяга";
  2. "ОП против".

"Все. На этом список аргументов закончился", — акцентировал Железняк.

По его словам, очевидцы говорят, что политрук был не слишком убедителен. Да и аргументов почему поэтому все остальные платить своим рейтингом и поддержкой не нашел.

"Поэтому после долгого выслушивания, что думают, не сильно изменилась ситуация", – подытожил нардеп.

Напомним, заседание Верховной Рады 10 января было закрыто. Дело в том, что из-за вопроса об увольнении Марьяны Безуглой нардепы заблокировали парламентскую трибуну.

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