Увольнение Безуглой: какие аргументы "против" звучали в коалиции

Аргументы были неубедительны.
Сегодня, 10 января, кроме мобилизации на фракции коалиции проводили "минутку политинформации" в отношении Марьяны Безуглой. Мол, не нужно голосовать.
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.
Было озвучено, говорит он, такой перечень аргументов:
- "Потому что трудяга";
- "ОП против".
"Все. На этом список аргументов закончился", — акцентировал Железняк.
По его словам, очевидцы говорят, что политрук был не слишком убедителен. Да и аргументов почему поэтому все остальные платить своим рейтингом и поддержкой не нашел.
"Поэтому после долгого выслушивания, что думают, не сильно изменилась ситуация", – подытожил нардеп.
Напомним, заседание Верховной Рады 10 января было закрыто. Дело в том, что из-за вопроса об увольнении Марьяны Безуглой нардепы заблокировали парламентскую трибуну.
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