Звільнення Безуглої: які аргументи "проти" звучали у коаліції

Аргументи були непереконливі.
Сьогодні, 10 січня, крім мобілізації на фракції коаліції проводили "хвилинку політінформації" щодо Мар'яни Безуглої. Мовляв, не треба голосувати.
Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.
Було озвучено, каже він, такий перелік аргументів:
- "Тому що трудяга";
- "ОП проти".
"Все. На цьому перелік аргументів закінчився", – акцентував Железняк.
За його словами, очевидці говорять, що політрук був не дуже переконливий. Та й аргументів чому через це мають всі інші платити своїм рейтингом та підтримкою не знайшов.
"Тому після довгого вислуховування, що думають, не сильно змінилась ситуація", – підсумував нардеп.
Нагадаємо, засідання Верховної Ради 10 січня закрили. Річ у тім, що через питання про звільнення Мар'яни Безуглої нардепи заблокували парламентську трибуну.
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