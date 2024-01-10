У Сомалі бойовики захопили вертоліт місії ООН: яка доля пасажирів

Гелікоптер місії ООН приземлився на території, контрольованій збройним угрупованням "Аш-Шабаб" у Сомалі. Його захопили бойовики.

Про це пише Al Jazeera.

Що відомо

Повідомляється, що кількох пасажирів було схоплено групою, пов'язаною з "Аль-Каїдою", яка вже багато років сіє насильство у регіоні.

Як відзначили в ООН, вертоліт приземлився неподалік села Гадун у районі Гальгадуд через технічний збій. Представник організації у Могадішо також підтвердив інцидент.

Так, на борту літака перебувало дев'ять пасажирів, включаючи військовослужбовців та стороннього підрядника. Щонайменше шістьох пасажирів захопили бойовики "Аш-Шабаб".

"Всі польоти ООН у цьому районі тимчасово призупинені до подальшого повідомлення", – йдеться в записці.

За словами майора Хасана Алі, літак виявив несправність невдовзі після зльоту з міста Беледвейне у центральній частині Сомалі. На борту перебували двоє сомалійців та кілька іноземців. Він також перевозив медикаменти й мав транспортувати поранених солдатів з району Гальгудуд.

Раніше торговельне судно під прапором Мальти було захоплене невідомими біля берегів Сомалі.

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