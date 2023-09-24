У Сомалі смертник підірвав автомобіль з вибухівкою: загинуло 20 осіб

На місті вибуху працюють медики та всі необхідні служби.

У суботу, 23 вересня, на пропускному пункті в місті Беледвейн, що у центральній частині Сомалі, смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою. В результаті теракту загинуло 20 осіб.

Про це інформує Сіньхуа.

Повідомляється що вибух стався біля ринку та двох автозаправних станцій та спричинив великі руйнування, повідомив комісар округу Беледвейн Омар Аласов.

Крім того, він заявив, що на місті вибуху працюють медики та всі необхідні служби.

Повідомляється про велику кількість тяжкопоранених, тому число загиблих осіб може зрости.

Беледвейн розташований у регіоні Хіран у центральній частині Сомалі, де нещодавно відбулися бої між військовими та ісламістським угрупованням "Аль-Шабаб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Сомалі – Моґадішо, внаслідок нападу ісламістських бойовиків "Аль-Шабаб" на елітний ресторан загинули дев'ятеро людей.

Крім того, ми раніше інформували, що результаті операції американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків глобальної мережі ІДІЛ Білала аль-Судані.

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