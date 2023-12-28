В России заявили об увеличении производства снарядов в 50 раз – Bloomberg

В России заявили, что производство танков выросло в семь раз за два года.

Глава российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину, что они увеличили производство танков и бронетехники для военных в несколько раз.

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, производство танков выросло в семь раз за два года, однако цифры не озвучило. А в производство бронетехники выросло более чем в пять раз, производство боеприпасов от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов – якобы в 50 раз.

Издание напомнило, что Чемезов находится под санкциями США и Европы из-за войны в Украине.

"Россия планирует резкое увеличение расходов на оборону в следующем году до 10,8 трлн рублей ($119,8 млрд), что почти на 70% больше, чем в этом году. Министр финансов Антон Силуанов заявил в среду, что у государственной казны достаточно средств для обеспечение всех потребностей вооруженных сил России в войне", — отмечали авторы информационного агентства.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян по состоянию на 28 декабря.

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