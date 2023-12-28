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Полковник ВСУ объяснил, почему Путин будет продолжать войну против Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Полковник ВСУ объяснил, почему Путин будет продолжать войну против Украины

Война в Украине / Фото: Associated Press

Военный эксперт также подчеркнул, что во время контрнаступления удалось ликвидировать более 100 тысяч окупантов.

Военный аналитик полковник Петр Черник рассказал, что Путин будет продолжать войну против Украины, поскольку боится быть ответственным за поражение России.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"За период контрнаступления ВСУ сумели уничтожить более 100 тысяч оккупантов. Это — колоссальная цифра. Мы сумели уничтожить с мая по ноябрь более 3600 единиц ствольной артиллерии, а это — более 50 бригад", — сказал он.

Петр Черник / ©
Петр Черник

Полковник ВСУ добавил, что Путин боится поражения в войне, потому что тогда его отстранят свои же.

"Если мы вернем Крым — Путин может повиснуть на фонаре. Ему свои же не простят такого поражения. РФ может стать на путь распада. А потому война будет продолжаться, чтобы этого с Путиным не произошло", — сказал он.

Напомним, украинские воины уничтожили живой состав и технику армии РФ на Левобережье Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
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