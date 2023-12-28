Сколько налогоплательщиков содержат одного военного – депутат

Кроме зарплаты 30 тысяч гривен, существуют еще другие расходы для украинского воина.

Для содержания одного военнослужащего ВСУ необходимо собрать налоги с 7-8 работников в Украине.

Такими подсчетами поделился народный депутат Ярослав Железняк на YouTube-канале "Украинской правды".

По его словам, рассчитать соотношение налогоплательщиков и военнослужащих, на первый взгляд, несложно, зная приблизительную сумму налогов, уплачиваемых средним работником в Украине.

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“Условно один налогоплательщик платит 5 тысяч гривен... Соответственно для зарплаты 30 тысяч гривен (но это только зарплата, у нас еще есть содержание, у нас еще много разных выплат, боевые и так далее) выходит 6 налогоплательщиков. Но по факту: платят меньше, расходы у нас будут больше. Я думаю, что цифра 7-8 будет более корректной", – подсчитал Ярослав Железняк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подсчитал, что для содержания одного военного нужно, чтобы шестеро гражданских платили налоги.

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