Оттенки волос для женщин старше 60 лет скрывающие морщины

Какие цвета. оттенки больше всего подходят женщинам старше 60 лет

Определенные оттенки волос могут зрительно сделать женщину моложе, а некоторые, наоборот, прибавить ей возраст.

Рассказываем, какие оттенки идеально подходят женщинам старше 60 лет.

Теплый блондин

Считается, что светлые оттенки волос зрительно омолаживают женщин. Тем не менее, блонд может быть как теплым, так и холодным и последний никак не подойдет для женщин старше 60 лет.

Оптимальным для женщин старше 60 лет станет блонд с золотистым, медным и карамельным подтоном.

Теплый блонд

Попельно-русый

Обладательницы светлых от природы волос или седых могут выбирать пепельно-русый оттенок. Он отлично скрывает седину и выглядит очень стильно.

Пепеласто русый цвет

Шоколадный цвет

Для женщин старше 60 брюнеток отлично подойдет шоколадный оттенок волос. От черного нужно отказаться, потому что он подчеркивает все морщинки. Шоколадный оттенок сделает образ более мягким и освежает цвет лица. К тому же такой цвет гораздо легче в уходе, чем светлые тона, требующие постоянной тонировки и покраски.

шоколадный оттенок

Карамельный оттенок

Мягкий карамельный оттенок с бронзовым отливом – еще один удачный вариант для женщин постарше, который придаст волосам максимально естественный вид, освежит и омолодит лицо.

Бронзовая карамель

Правильные оттенки рыжего

Многие женщины пожилого возраста, желая иметь более молодой и яркий вид, окрашивают волосы в насыщенно рыжий цвет. Но не всегда им подходит, лучше выбирать более спокойные оттенки, например, это может быть каштановый или светлый оттенок с легким рыжим отливом.

Рыжий оттенок

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