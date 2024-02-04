Жінка ледь не загинула, коли розвіювала прах свого батька

Жінка потрапила в пастку, коли розвіювала прах свого батька на горі.

В Уельсі жінка вирішила розвіяти прах свого батька на одній із найвищих гір регіону, але послизнулась і впала на крихітний виступ. Вона балансувала там кілька годин, поки її не врятували за допомогою гелікоптера.

Про це пише Guardian.

32-річна медсестра та досвідчена альпіністка Кітті Гаррісон влаштовувала емоційну церемонію прощання зі своїм батьком на вершині гори Трифан. Проте під час розвіювання його праху жінка втратила опору – їй довелося чіплятися за крихітний виступ, де вона ненадійно балансувала на висоті 91 метра над спуском понад три години.

"Моя нога послизнулася на не щільній гальці, я досить сильно посковзнулася і приземлилася на крихітний виступ. Якби я спустилася не з того боку, я б полетіла просто з гори, і не впевнена, що була б тут сьогодні", - розповіла вона.

Досвідчена альпіністка була на третині шляху вниз від вершини (917 метрів), де вона попрощалася зі своїм батьком. Волонтери знайшли її за допомогою GPS мобільного телефона та вертольота берегової охорони.

Загалом її порятунок тривав сім годин. Для порятунку жінки залучали групу з 12 гірських рятувальників.

Через нерівний рельєф і швидкість вітру гелікоптер не зміг наблизитися до Кітті Гаррісон, яка перебувала в яру. Єдиний спосіб для рятувальників дістати її – піднятися над нею та спуститися вниз.

"Ви переходите від надії до страху, що мене ніхто не знайде. Час йшов, я тремтіла від холоду та вологи й не могла поворухнути жодним м’язом, мої ноги втомилися й тремтіли. Я думала, що впаду звідси швидше, ніж вони мене знайдуть", - пригадує жінка.

Нагадаємо, у Британії 95-річний чоловік здобув ступінь магістра.

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