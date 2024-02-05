Збиття Іл-76: в РФ пригрозили ударом по аеродрому в Польщі

Пропагандист РФ заговорив про помсту через збиття Іл-76 під Бєлгородом.

Російський пропагандист та рупор Кремля Дмитро Кисельов пригрозив ударом по польському аеродрому в Жешуві. Він звинуватив США у знищенні військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю.

Чергові погрози Кисельов висловив в ефірі пропагандистської програми на росТБ.

"У США чомусь вважають, що швидко проходячи з одного вікна Овертона в інше і провокуючи Росію все більше, їм це й надалі сходитиме з рук. Але де тоді зупинитись? Який механізм гальмування? Якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді як варіант польський аеродром Жешув, який є основною перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю. Але спочатку потрібно все ж таки попередити і все дуже чітко пояснити. Ось цим і займаємось", – сказав Кисельов.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Російський військовий літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода.

РосЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що на борту повітряного судна начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували здійснити обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився.

ГУР Міноборони України заявило, що не має підтверджувальної інформації про ймовірне перебування українських військовополонених на борту російського військово-транспортного літака.

Нагадаємо, у Путіна влаштували істерику через візит Нуланд до Києва.

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