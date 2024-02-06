До Києва прибув Боррель – нардеп

Боррель анонсував свій візит у Брюсселі 21 січня, однак не назвав тоді цілей та не анонсував зустрічі.

З візитом до Києва 6 лютого прибули високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель та мер Риги Вілніс Кірсіс.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України", – йдеться у дописі Гончаренка.

Він вказав, що до української столиці також прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола. Нардеп виклав спільне фото з ними.

Нардеп Олексій Гончаренко, мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола / Фото: Telegram/Олексій Гончаренко

Нагадаємо, Боррель анонсував свій візит до України після завершення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ 21 січня. Проте щодо його планів, а також можливих зустрічей і цілей візиту євродипломат пояснень не надав.

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