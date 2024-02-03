У Путіна влаштували істерику через візит Нуланд до Києва

У Кремлі чергова істерика. Цього разу через візит до Києва заступниці держсекретаря США із політичних питань Вікторії Нуланд. Речник президента РФ Дмитро Пєсков традиційно звинуватив американців і згадав про улюблену тезу російської пропаганди про "пиріжки на Майдані".

Про це пише Oboz.

За словами представника Кремля, зазвичай приїзд Вікторії Нуланд до Києва добром не закінчується.

"Це ми пам'ятаємо по 2014 році, коли вона пиріжки роздавала. Нині рівно 10 років, до речі, прямо. Так-так, бачите, як вона регулярно туди приїжджає", – спробував погуморити Пєсков, не вдаючись у деталі.

Пєсков не втомлюється повторювати, що РФ воює не з Україною, а зі США. А так звана "СВО" йде "за планом".

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"Що стосується сюрпризів – так, Сполучені Штати, що є прямим учасником цього конфлікту, зберігаючи та підвищуючи ступінь своєї прямої залученості до цього конфлікту, продовжують провокувати київський режим на продовження війни. Це аж ніяк не може вплинути на хід спеціальної військової операції. Не може вплинути на результат спеціальної військової операції. Усі цілі буде досягнуто", – видав завчений текст речник Путіна.

Він додав, що американці, які є "основним рушієм" війни, раптом різко урізали витрати на допомогу Україні.

"Американці роблять болючіше українцям. Американці роблять так, щоб більше українців гинули. Це роблять саме американці. І вони повинні це розуміти", – заявив речник Кремля.

Тим часом у Кремлі наразі утримаються від коментарів щодо падіння літака Іл-76 в Білгородській області РФ. Мовляв, інформація дуже "свіжа".

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