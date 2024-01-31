Нуланд анонсувала прибуття на фронт американських авіабомб GLSDB

Також Нуланд висловила впевненість, що окупанти і Путін отримають "сюрпризи" на полі бою.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що високоточні американські бомби GLSDB вже прямують на фронт.

Про це вона сказала під час візиту до Києва.

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Нуланд запевнила, що США продовжать підтримувати Україну у сфері безпеки.

"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легкі бомби малого діаметра (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB – Ред.), які прямують на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", – сказала заступниця держсекретаря США.

Вона наголосила, що перемога України важлива не лише для самих українців, але й для свободи і безпеки всього світу.

Заступник держсекретаря розповіла, що під час візиту до Києва вона говорила з українською владою про клімат для міжнародних інвестицій та розвиток українських інституцій для боротьби з корупцією та тіньовою економікою.

Також Нуланд висловила впевненість, що окупанти отримають "сюрпризи" на полі бою.

"Я їду з Києва сьогодні більш оптимістичною щодо результату у 2024 році. Я їду більш впевненою, що Путін отримає "приємні" сюрпризи на полі бою, і що Україні вдасться досягнути дуже сильного успіху цьогоріч", – сказала вона.

Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер вчора, 30 січня, підтвердив інформацію про те, що Україна отримає партію високоточних бомб великої дальності GLSDB.

Видання Politico писало, що Україна може отримати від США керовані бомби GLSDB вже в середу, 31 січня.