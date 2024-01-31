Нуланд анонсировала прибытие на фронт американских авиабомб GLSDB

Также Нуланд выразила уверенность, что оккупанты и Путин получат "сюрпризы" на поле боя.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что высокоточные американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт.

Об этом она сказала во время визита в Киев.

Также читайте В Украину приехала заместительница Госсекретаря США Виктория Нуланд

Нуланд заверила, что США продолжат поддерживать Украину в области безопасности.

"Это включает новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкие бомбы малого диаметра (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB – Ред.), следующие на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – сказала замгоссекретаря США.

Она подчеркнула, что победа Украины важна не только для самих украинцев, но и свободы и безопасности всего мира.

Заместитель госсекретаря рассказала, что во время визита в Киев она говорила с украинскими властями о климате для международных инвестиций и развитии украинских институтов для борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

Также Нуланд выразила уверенность, что оккупанты получат "сюрпризы" на поле боя.

"Я еду из Киева сегодня более оптимистичной по поводу результата в 2024 году. Я еду более уверенной, что Путин получит "приятные" сюрпризы на поле боя, и что Украине удастся добиться очень сильного успеха в этом году", – сказала она.

Напомним, представитель Пентагона Пэт Райдер вчера, 30 января, подтвердил информацию о том, что Украина получит партию высокоточных бомб большой дальности GLSDB.

Издание Politico писало, что Украина может получить от США управляемые бомбы GLSDB уже в среду, 31 января.