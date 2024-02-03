У Путина устроили истерику из-за визита Нуланд в Киев

В Кремле очередная истерика. На этот раз из — за визита в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Спикер президента РФ Дмитрий Песков традиционно обвинил американцев и вспомнил о любимом тезисе российской пропаганды о "пирожках на Майдане".

Об этом пишет Oboz.

По словам представителя Кремля, обычно приезд Виктории Нуланд в Киев добром не заканчивается.

"Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала. Сейчас ровно 10 лет, кстати, прямо. Да-да, видите, как она регулярно туда приезжает", – попытался порезвиться Песков, не вдаваясь в детали.

Песков не устает повторять, что РФ воюет не с Украиной, а со США. А так называемая "СВО" идет "по плану".

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"Что касается сюрпризов – так, Соединенные Штаты, являющиеся прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никак не может повлиять на ход специальной военной операции. Не может повлиять на результат специальной военной операции. Все цели будут достигнуты", – издал заученный текст спикер Путина.

Он добавил, что американцы, являющиеся "основным движителем" войны, вдруг резко урезали расходы на помощь Украине.

"Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", – заявил спикер Кремля.

Тем временем в Кремле воздержатся от комментариев по поводу падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Мол, информация очень "свежая".

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