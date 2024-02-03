Дуда суперечливо висловився про Крим, але після критики президент зробив нову заяву

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумніви щодо деокупації Криму. Втім, після критики політиків він зробив нову заяву.

Повідомлення з'явилося на його сторінці у соцмережі Facebook.

Польський лідер наголосив, що його позиція жорстокої щодо агресії Москви була "зрозумілою від першого дня".

"Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином", - йдеться у дописі Дуди.

Президент наголосив, що повномасштабна війна країни-агресорки проти України "не може закінчитися перемогою Росії". Війну, додає Дуда, має виграти вільний світ.

"Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму", - заявив глава польської держави.

Заява Дуди про Крим

В інтерв’ю Kanal Zero Анджей Дуда засумнівався в деокупації Криму. Анексований півострів він назвав "особливим місцем, зокрема з історичних причин".

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - висловився польський лідер.

Реакція на заяву Дуди

Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив: "Крим - це Україна: так є і так буде". Тимчасову анексію українського півострова Москвою він назвав "воєнним злочином", за який РФ "буде покарана".

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський також відреагував на сумнівне висловлювання Дуди щодо Криму. Він наголосив, що офіційна Варшава визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

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