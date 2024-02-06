Зачем добавлять в кофе соль и как это правильно делать

Зачем добавлять в кофе соль

Считается, что сначала кофе с солью начали употреблять жители стран Азии и Африки, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Таким образом добавление щепотки соли помогало поддерживать водно-солевой баланс в организме.

Еще одна версия — потому, что вода в странах Азии жесткая, чтобы смягчить воду, добавляют соль.

Одной из версий появления такого рецепта является то, что соль уменьшает горечь некоторых купажей. Добавление соли к кофе не делает вкус напитка «соленым», а устраняет горечь и подчеркивает естественную сладость кофейных зерен.

Знаменитый шеф-повар Элтон Браун, объясняя, как сделать кофе менее горьким и рекомендовал добавить половину чайной ложки соли на каждую чашку воды и две чайные ложки кофейной гущи.

Кофе с солью у некоторых народов входит в определенные обряды. Так, например, в Турции соленый кофе, который подается девушкой, означает его отказ в случае сватовства нежелательного парня.

Для чего в кофе добавляют соль сегодня

Добавление соли к кофе смягчает напиток, убирая горечь, ярче раскрывая прекрасный аромат. Соль сбалансирует кислинку в кофе, а ионы соли натрия усиливают аромат, кофе.

То есть оказывается, что соль есть вполне адекватной заменой сахара и молока, которые любители добавляют, что смягчить горечь кофе.

Лучший кофе с солью получается, когда готовят его в турке. Кофе нужно брать как можно более мелкого помола – иначе добавление соли на вкус и запах не повлияют. К кофе с солью подавать стакан простой воды.

Как приготовить кофе с солью

Чтобы приготовить классический кофе с солью, насыпьте в турку две чайные ложки кофе, добавьте по вкусу сахар и на кончике ножа соли. Залейте 100 – 120 мл холодной водой. Далее варим кофе как обычно.

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