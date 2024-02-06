Навіщо додавати до кави сіль і як це правильно робити

Навіщо додавати до кави сіль

Вважається, що спершу каву з сіллю почали вживати мешканці країн Азії та Африки, аби запобігти зневодненню організму. Таким чином додавання дрібки солі допомагало підтримувати водно-сольовий баланс в організмі.

Ще одна версія — через те, що вода в країнах Азії є жорсткою, щоб пом’якшити воду, додають сіль.

Однією з версій появи такого рецепта є те, що сіль зменшує гіркоту деяких купажів. Додавання солі до кави, не робить смак напою «солоним», а усуває гіркоту та підкреслює природну солодкість кавових зерен.

Знаменитий шеф-кухар Елтон Браун, пояснюючи, як зробити каву менш гіркою та рекомендував додати половину чайної ложки солі на кожну чашку води і дві чайні ложки кавової гущі.

Кава з сіллю у деяких народів входить до певних обрядів. Так, наприклад, в Туреччині солона кава, яка подається дівчиною, означає її відмову у випадку сватання небажаного парубка.

Для чого в каву додають сіль сьогодні

Додавання солі до кави пом'якшує напій, прибираючи гіркоту, яскравіше розкриваючи чудовий аромат. Сіль збалансовує кислинку в каві, а іони натрію солі підсилюють аромат, кави.

Тобто виявляється, що сіль є цілком адекватною заміною цукру і молоку, які любителі додають, що пом'якшити гіркоту кави.

Найкраща кава з сіллю виходить, коли її готують у турці. Каву потрібно брати якомога дрібнішого помелу — інакше додавання солі на смак і запах не вплинуть. До кави з сіллю подавати склянку простої води.

Як приготувати каву з сіллю - класичний рецепт

Щоб приготувати класичну каву з сіллю, насипте в турку дві чайні ложки кави, додайте на смак цукор і на кінчику ножа солі. Залийте 100 - 120 мл холодною водою. Далі варимо каву як зазвичай.

Читайте також: