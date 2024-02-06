Продюсер Олі Полякової відверто розповів про її гонорари та райдер під час війни

Український продюсер Михайло Ясинський висловився про гонорари своїх підопічних зірок.

Як повідомляє продюсер, Оля Полякова, Макс Барських та інші клієнти його продюсерської компанії втратили великий відсоток свого заробітку, який був до війни. І додав, що більшість отриманих коштів від замовників вони витрачають на забезпечення команди артистів, тому самі зірки отримують невеликі винагороди.

"Майже нічого. Все йде на оплату колективу, творчої команди", - розповів Ясинський в інтерв'ю "Главком".

До того ж продюсер Полякової зізнався, що цьогоріч артистка виступила на новорічному корпоративі. Однак, імена замовників, як і місце проведення, тримає у секреті.

Оля Полякова

"На Новий Рік Оля працювала, і це добре. Не можу вам сказати, хто замовляв, це закрита інформація", - додав Михайло.

Також Ясинський прокоментував, чи змінився за період повномасштабної війни райдер у Олі Полякової. Так, він переконує, що іншою стала лише ціна виступу.

"У райдері нічого не змінилося. Єдине, що змінилося – це фінансова складова. Роботи стало менше, але вона все одно є. У Полякової нічого складного в райдері нема. Паперові рушники, водичка. Колективу – номер у готелі. Все як завжди", - поділився знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Михайло Ясинський різко прокоментував скандальних співаків Олега Винника й Світлану Лободу.

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