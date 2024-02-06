Продюсер Полякової різко висловився про Винника й Лободу: "Загрожує доля маргінала"

Продюсер відомих українських зірок Михайло Ясинський зізнався, як ставиться до співаків Олега Винника й Світлани Лободи.

Так, знаменитість прокоментував діяльність Винника, який наразі проживає у Німеччині. За словами, продюсера артист вичерпав себе і дуже його розчарував своїми розбіжностями у творчості й реальному житті.

"Одне слово у мене є для оцінки Винника – розчарування. Образ, який він складав собі, виявився фальшивим. Людина виявилася неспроможною відповідати створеному власноруч іміджу. Тим сенсам, про які він співав і так далі. Саме ця аудиторія від нього щось чекала… Спочатку було розчарування, а потім стало, навіть, трошки смішно", - розповів Ясинський в інтерв'ю "Главком".

Олег Винник / Фото: Скріншот з відео

Також свою оцінку продюсер дав і творчій кар'єрі Світлани Лободи, яка намагається всидіти на двох стільцях. Зокрема, наголосив, що хоч деякі українці і відвідуватимуть її концерти, але в український медійний простір зірці точно не потрапити.

"Розчарую вас. Все одно дуже багато людей ходитимуть на її концерти. Разом із тим, є багато людей, навіть серед медійної еліти, які, через свої погляди, не пропустять таких артистів у ефіри", - зізнався продюсер.

Світлана Лобода

І також додав, що намагання Світлани співати українською і російською марні:

"До цього ставлюся як до кроків, що не мають жодного сенсу. Це невиправдано. Якщо хтось з артистів вважає, що це (співати водночас українською і російською – прим. ред.) якось допоможе у бізнесі, можу сказати: скоріше за все, ні. Світлана Лобода тут не виняток. Щоби мати успіх у російськомовному світі, треба бути у Росії. В Україні будь-якій людині, яка співатиме російською, загрожує доля маргінала", - пояснив Михайло.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Михайло Ясинський прокоментував повернення Віри Брежнєвої до українського музичного простору й зізнався, чи є у неї майбутнє в Україні.

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