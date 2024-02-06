Так званих "викладачів", які можуть і хочуть промивати мізки українським дітям, не вистачає.

У ворога на ТОТ спостерігається дефіцит вчителів у школах. Гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини поскаржились в Кремль на це.

Про це пише Центр національного спротиву.

Найгострішу нестачу ворог відчуває у фахівцях з російської мови, літератури й історії. Як відомо, російські школи це осередки пропаганди й русифікації. Саме тому ці кадри є вкрай важливими для злочинної діяльності окупантів на ТОТ.

"Російський уряд хоча й виплачує "вчителям" в ротації підвищену зарплату та не гарантує ніяких пільг та компенсації на випадок нещасних випадків. Відтак ми закликаємо "вчителів" не їхати у відрядження в чужу країну, де тебе не чекають", – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що за майже два роки окупації росіянам так і не вдалося довести до ладу свої фейкові РАЦСи на ТОТ. Причина залишається незмінною – брак кадрів.

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