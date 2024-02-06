Продюсер Поляковой резко высказался о Виннике и Лободе: "Угрожает судьба маргинала"

Продюсер известных украинских звезд Михаил Ясинский признался, как относится к певцам Олегу Виннику и Светлане Лободе.

Так, знаменитость прокомментировал деятельность Винника, проживающего в Германии. По словам продюсера артист исчерпал себя и очень его разочаровал своими разногласиями в творчестве и реальной жизни.

"Одно слово у меня есть для оценки Винника – разочарование. Образ, который он составлял себе, оказался фальшивым. Человек оказался неспособен соответствовать созданному собственноручно имиджу. Тем смыслам, о которых он пел и так далее. Именно эта аудитория от него что-то ждала… Сначала было разочарование, а потом стало даже немного смешно", - рассказал Ясинский в интервью "Главком".

Олег Винник/Фото: Скриншот с видео

Также свою оценку продюсер дал и творческой карьере Светланы Лободы, пытающейся усидеть на двух стульях. В частности, отметил, что хоть некоторые украинцы и будут посещать ее концерты, но в украинское медийное пространство звезде точно не попасть.

"Разочарую вас. Все равно очень много людей будут ходить на ее концерты. Вместе с тем, есть много людей, даже среди медийной элиты, которые, по своим взглядам, не пропустят таких артистов в эфиры", - признался продюсер.

Светлана Лобода

И также добавил, что попытки Светланы петь на украинском и русском тщетны:

"К этому отношусь как к шагам, не имеющим никакого смысла. Это неоправданно. Если кто-то из артистов считает, что это (петь одновременно на украинском и русском – прим. ред.) как-то поможет в бизнесе, могу сказать: скорее всего, нет. Светлана Лобода здесь не исключение. Чтобы преуспеть в русскоязычном мире, нужно быть в России. В Украине любому человеку, который будет петь на русском, грозит судьба маргинала", - обьяснил Михаил.

Напомним, недавно продюсер Михаил Ясинский прокомментировал возвращение Веры Брежневой в украинское музыкальное пространство и признался, есть ли у нее будущее в Украине.

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