В Одесі чоловік запустив салют під час війни: як його покарали 

В Одесі до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який під час війни запустив салют.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м. Одеси.

За даними суду, чоловік 15 січня 2024 року ввечері біля житлового будинку запустив салют, який він зберігав від 2021 року. Загалом пролунало понад 20 вибухів.

Чоловіка звинуватили у хуліганстві, оскільки запуск салютів під час війни заборонений.

Підозрюваний провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.296 КК України та засудив до 1 року обмеження волі. Оскільки підозрюваний мав судимість, то вирок - 1 рік та 1 місяць обмеження волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, 11 квітня 2023 року народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №7438, який забороняє використання піротехнічних засобів.

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