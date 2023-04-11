В Україні остаточно заборонили салюти

У понеділок, 11 квітня, народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №7438, який забороняє використання піротехнічних засобів.

Відповідне рішення парламентарі ухвалили під час засідання Верховної ради.

Відповідний документ підтримало 290 депутатів. Відтепер в Україні заборонено використовувати, продавати чи передавати феєрверки, салюти та петарди.

Як наголосив нардеп Олексій Гончаренко, в забороні є винятки. Правило не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

"Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій", - сказано у пояснювальній записці.

Також там вказано, що небезпека використання піротехнічних виробів є для тварин. Стрес, панічна атака, зупинка серця і загибель – так можуть відреагувати тварини на звуки піротехнічних виробів. За спостереженнями волонтерів і ветеринарів, "саме в період різдвяно-новорічних свят збільшується кількість домашніх тварин, які тікають і губляться внаслідок стресу, спричиненого активним використанням феєрверків".

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