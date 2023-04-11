В Украине окончательно запретили салюты

В понедельник, 11 апреля, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №7438, запрещающий использование пиротехнических средств.

Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании Верховной рады.

Соответствующий документ поддержали 290 депутатов. Теперь в Украине запрещено использовать, продавать или передавать фейерверки, салюты и петарды.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, в запрете есть исключения. Правило не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и по окончании войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", — говорится в пояснительной записке.

Также там указано, что опасность использования пиротехнических изделий есть для животных. Стресс, паническая атака, остановка сердца и гибель - так могут отреагировать животные на звуки пиротехнических средств. По наблюдениям волонтеров и ветеринаров, "именно в период рождественско-новогодних праздников увеличивается количество домашних животных, которые бегут и теряются в результате стресса, вызванного активным использованием фейерверков".

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