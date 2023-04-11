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В Херсоне раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

Официальной информации о взрывах нет.

Во вторник, 11 апреля, в Херсоне произошли взрывы. Впрочем, в области тревогу не объявляли.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Официальной информации, которая подтвердила или опровергла взрывы в городе, нет.

К слову, последняя "тревога" в области была почти сутки назад – 10 апреля. Она продолжалась с 19:52 до 20:37.

Напомним, в ночь на 11 апреля российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне. Из-за обстрелов выбило окна, а также повреждены крыша и стены. Люди не пострадали.

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Дата публикации
Просмотры
364
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