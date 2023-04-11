В Донецкой области автобус попал под обстрел – есть раненые (видео)

Автобус попал под обстрел при выполнении маршрута.

Во временно оккупированном поселке Лозовский в Донецкой области 11 апреля под обстрел попал автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Донбасса".

Так, в поселке Лозовский Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута.

"Есть пострадавшие, среди которых водитель", – говорится в сообщении.

Пока детали обстрела не известны.

Напомним, 5 апреля оккупанты из танков обстреляли поселок в Донецкой области, есть жертвы.

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