На Донеччині автобус потрапив під обстріл – є поранені (відео)

Автобус потрапив під обстріл під час виконання маршруту.
У тимчасово окупованому селищі Лозівський на Донеччині 11 квітня під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.
Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Донбасу".
Так, у селищі Лозівський Куйбишевського району під обстріл потрапив автобус 63-го маршруту.
"Є постраждалі, серед яких водій", - йдеться у повідомленні.
Наразі деталі обстрілу не відомі.
Нагадаємо, 5 квітня окупанти з танків обстріляли селище на Донеччині, є жертви.
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