На Донеччині автобус потрапив під обстріл – є поранені (відео)

Автобус потрапив під обстріл під час виконання маршруту.

У тимчасово окупованому селищі Лозівський на Донеччині 11 квітня під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Донбасу".

Так, у селищі Лозівський Куйбишевського району під обстріл потрапив автобус 63-го маршруту.

"Є постраждалі, серед яких водій", - йдеться у повідомленні.

Наразі деталі обстрілу не відомі.

Нагадаємо, 5 квітня окупанти з танків обстріляли селище на Донеччині, є жертви.

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