У Херсоні пролунали вибухи

Офіційної інформації про вибухи немає.
У вівторок, 11 квітня, у Херсоні сталися вибухи. Втім, в області тривогу не оголошували.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації, яка б підтвердила чи спростувала вибухи в місті, немає.
До слова, остання "тривога" в області була майже добу тому - 10 квітня. Вона тривала від 19:52 до 20:37.
Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. Люди не постраждали.
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