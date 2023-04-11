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У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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711
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

Офіційної інформації про вибухи немає.

У вівторок, 11 квітня, у Херсоні сталися вибухи. Втім, в області тривогу не оголошували.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації, яка б підтвердила чи спростувала вибухи в місті, немає.

До слова, остання "тривога" в області була майже добу тому - 10 квітня. Вона тривала від 19:52 до 20:37.

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Херсоні. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. Люди не постраждали. 

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