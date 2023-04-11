Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни з авіації обстріляли Запорізьку область

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
489
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни з авіації обстріляли Запорізьку область

Ілюстраційне фото / Фото: Telegram / Олександр Старух

Російська авіація зранку, 11 квітня, завдала ударів по містам Оріхів та Гуляйполе на Запоріжжі.

Російські окупанти зранку 11 квітня завдали авіаційних ударів по Запорізькій області.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі втрати уточнюються”, - повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що окупаційна влада Запорізької області опублікувала указ, за яким оголосила окупований Мелітополь обласною столицею. Так званий голова міста Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки Запоріжжя не стане частиною Росії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
489
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація