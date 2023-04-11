Росіяни з авіації обстріляли Запорізьку область

Російська авіація зранку, 11 квітня, завдала ударів по містам Оріхів та Гуляйполе на Запоріжжі.

Російські окупанти зранку 11 квітня завдали авіаційних ударів по Запорізькій області.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі втрати уточнюються”, - повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що окупаційна влада Запорізької області опублікувала указ, за яким оголосила окупований Мелітополь обласною столицею. Так званий голова міста Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки Запоріжжя не стане частиною Росії.

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