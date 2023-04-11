Кому у квітні потрібно звернутись за субсидією на неопалювальний сезон

Кому та куди потрібно звернутися, щоб отримати субсидію на неопалювальний період 2023 року

У квітні закінчується опалювальний сезон, від 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані житлові субсидії на неопалювальний період. Йдеться про субсидії на послуги з теплопостачання, постачання та розподілу природного газу та електроенергії.

Для більшості одержувачів житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, "за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини", - зазначають у ПФУ. "Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу Фонду протягом 30 днів".

Хто повинен подати заяву та декларацію на отримання субсидії

Як підкреслюють в Фонді, обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період повинні громадяни у таких випадках, якщо:

У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги.

Якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих.

У випадку, якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Крім того, на підставі особистого звернення надається субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за “комуналку”, внеску на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн. Представники таких домогосподарств у зручний спосіб повинні подати до органів ПФУ нові заяву та декларацію на призначення субсидії на неопалювальний сезон.

Як подати документи на субсидію

Документи на призначення житлових субсидій потрібно подати до органів Пенсійного фонду. Це можна зробити у різний спосіб:

Звернувшись особисто до сервісного центру ПФУ.

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ.

Надіслати онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Можна подавати документи уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальних громад; до центрів надання адміністративних послуг; через портал Дія.

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