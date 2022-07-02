У Житомирській області хлопець вбив чоловіка за 200 гривень боргу

У Житомирській області хлопець вбив чоловіка за 200 гривень боргу

Місцевого жителя визнано винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Судом йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

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Ювенальні прокурори у суді довели, що тяжкий злочин проти життя людини скоїв 17-річний житель смт. Черняхів.

Приїхавши до родичів у село на вихідні, хлопець вирішив заодно забрати у місцевого жителя 200 грн, які той боргував батькові. Прийшовши до помешкання боржника, взявся вибивати з нього борг у буквальному розумінні – кулаками. Від отриманих побоїв 33-річний чоловік помер того ж дня.

Під час слідства та судового розгляду свою провину неповнолітній визнавав частково.

Однак ювенальні прокурори надали у сукупності достатньо доказів та результатів експертиз, на підставі яких суд призначив максимальне покарання, передбачене неповнолітнім за такий злочин Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, мешканця села Слобідка-Рихтівська Хмельницької області засудили до восьми років ув’язнення за вбивство 26-річної дружини у компанії друзів.

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