Анна Трінчер у спокусливій прозорій сітці посвітила оголеним бюстом

Співачка та блогерка Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників, знявшись у новій провокаційній фотосесії.

На сторінці в Instagram артистка розмістила серію спокуслив знімків, на яких постає в обтислій прозорій сукні-сітці. Під таке сміливе вбрання Трінчер одягла лише трусики та посвітила оголеним бюстом.

Сукня Трінчер добре підкреслила її струнку фігуру:

“Вчись підбирати свої думки, як підбираєш одяг зранку. Цю рису можна розвинути. Це формує твоє майбутнє”, - ось таким філософським текстом Анна супроводила свій пост.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тим часом прихильники Трінчер не втрималися і засипали свою кумирку компліментами:

Ти неймовірна!

Ну це просто розрив серденька!

Це підпал!

Просто розкішна! Сильна та дуже розумна!

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, днями Анна Трінчер разом з ексчоловіком Олександром Волошиним після розлучення вперше разом з’явилися на публіці. Колишнє подружжя разом провело прямий ефір у фотоблогу і розповіло про те, як у них змінилося життя після розриву.

Читайте також: