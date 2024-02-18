Анна Трінчер у спокусливій прозорій сітці посвітила оголеним бюстом

Артистка знялася у звабливій фотосесії.
Співачка та блогерка Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників, знявшись у новій провокаційній фотосесії.
На сторінці в Instagram артистка розмістила серію спокуслив знімків, на яких постає в обтислій прозорій сукні-сітці. Під таке сміливе вбрання Трінчер одягла лише трусики та посвітила оголеним бюстом.
Сукня Трінчер добре підкреслила її струнку фігуру:
“Вчись підбирати свої думки, як підбираєш одяг зранку. Цю рису можна розвинути. Це формує твоє майбутнє”, - ось таким філософським текстом Анна супроводила свій пост.
Тим часом прихильники Трінчер не втрималися і засипали свою кумирку компліментами:
- Ти неймовірна!
- Ну це просто розрив серденька!
- Це підпал!
- Просто розкішна! Сильна та дуже розумна!
Нагадаємо, днями Анна Трінчер разом з ексчоловіком Олександром Волошиним після розлучення вперше разом з’явилися на публіці. Колишнє подружжя разом провело прямий ефір у фотоблогу і розповіло про те, як у них змінилося життя після розриву.
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