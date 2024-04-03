Найбільший виробник чипів зупинив роботу через землетрус

На заводах компанії TSMC виробляють і збирають напівпровідники, які використовують у різних пристроях — від iPhone до автомобілів.

Найпотужніший за 25 років землетрус на Тайвані змусив зупинити роботу Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — найбільшого в світі виробника чипів, який, зокрема, виконує контракти компанії Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тайванський виробник мікросхем евакуював персонал підприємтств, розташованих біля східного узбережжя, де сила підземних поштовхів сягала магнітуди 7,4.

На заводах компанії TSMC виробляють і збирають напівпровідники, які використовують у різних пристроях — від iPhone до автомобілів. Будь-яка зупинка виробництва загрожує порушити складний виробничий процес напівпровідників.

“Деякі чипи високого класу потребують безперебійної роботи у вакуумному стані протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи можуть зіпсуватися”, — кажуть аналітики.

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Тайвань схильний до землетрусів через те, що розташований поблизу місця зʼєднання двох тектонічних плит. Водночас острів є виробником 80—90% чипів найвищого класу, необхідних для передових технологічних продуктів, як-от смартфони та штучний інтелект.

Технологічні компанії, які розташовані на острові, досі вивчають наслідки потужного землетрусу, перш ніж повернутися до роботи.

Внаслідок землетрусу у Тайвані акції TSMC впали на 1,3%.

Нагадаємо, раніше Тайвань запровадив санкції проти російської компанії I Machine, яка імпортувала високотехнологічне обладнання для підприємств-виробників зброї у РФ.

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